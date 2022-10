Ghosty Teaser: डबल रोल में काजल अग्रवाल ने किया हैरान, हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'घोस्टी' का टीजर जारी

नई दिल्ली: Ghosty Teaser Out: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल (Kajal Aggarwal) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'घोस्टी' (Ghosty) को लेकर चर्चा में हैं. इस बीच अब मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. इस फिल्म में काजल डबल रोल में नजर आ रही हैं. फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. मां बनने के बाद अभिनेत्री एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं.

'घोस्टी' का टीजर जारी

Here is full on entertainment mode teaser of #Ghosty starring @iYogiBabu and me! Perfect for Halloween, isn’t it? https://t.co/furjVIe3eB

From the director of Gulebaghavali & Jackpot #Kalyaan@SamCSmusic @Sudhans2017 @Jayaram_gj @seedpictures1 @thinkmusicindia @DoneChannel1

— Kajal Aggarwal (@MsKajalAggarwal) October 31, 2022