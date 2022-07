Kaali Poster Controversy: लीना मणिमेकलई के नए पोस्ट से फिर मचा बवाल, शिव-पार्वती की आपत्तिजनक फोटो की शेयर

नई दिल्ली: काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद (Kaali Poster Controversy) के बीच डायरेक्टर लीना मणिमेकलई (Leena Manimekalai) ने ट्वीटर पर एक और नई आपत्तिजनक फोटो शेयर करके मामले को और गर्मा दिया है. उनकी इस हरकत पर उन्हें यूजर्स काफी भला बुरा कह रहे हैं. वहीं इस मामले पर राजनीति भी गर्मा रही है. पार्टियां अपनी-अपनी तरह से लीना का समर्थन और विरोध कर रही हैं. इतना ही नहीं लोग उन्हें मानसिक इलाज कराने तक की सलाह दे रहे हैं.

शिव-पार्वती की आपत्तिजनक फोटो की शेयर

काली पोस्टर विवाद के बीच लीना मणिमेकलई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक नई तस्वीर शेयर की है. फोटो में भगवान शिव-पार्वती के भेष में दो कलाकार दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं फोटो में आप देख सकते हैं कि दोनों एक्टर धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं.

शेयर होते ही फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है, जिसके बाद लोगों ने एक बार फिर फिल्ममेकर को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है.

यूजर्स और राजनेताओं ने किया विरोध

लीना द्वारा ट्वीट की गई इस फोटो पर राजनेताओं का बयान आना शुरू हो गया है. बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने इस पर बयान दिया है. उन्होंने लिखा कि यह रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात है ही नहीं. यह जानबूझकर उकसाने वाला मामला है. हिंदुओं को गाली देना = धर्मनिरपेक्षता?, हिंदू आस्था का अपमान = उदारवाद? उन्होंने आगे लिखा कि लीना का हौसला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि लेफ्ट पार्टियां, कांग्रेस, TMC उनको सपोर्ट कर रही है. अबतक TMC ने महुआ मोइत्रा पर एक्शन नहीं लिया है. वहीं एक यूजर ने लिखा- वह सिर्फ नफरत फैला रही हैं. दूसरे ने लिखा कि उनको अपने धर्म का अपमान करना बंद करना चाहिए.

काली के पोस्टर को किया गया बैन

Leena Manimekalai की फिल्म काली के पोस्टर को विवाद के बाद से हर जगह से हटा दिया गया है. पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया था. इसके साथ ही उनके एक हाथ में एलजीबीटी समुदाय का झंडा भी दिखाया गया था. फिल्म काली के पोस्टर को लेकर कई राज्यों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है. जिसमें दिल्ली, यूपी और मुंबई राज्य शामिल हैं. बता दें कि लीना मणिमेकलई मदुरै के दक्ष‍िण में स्थ‍ित सुदूर गांव महाराजापुरम की रहने वाली हैं.

This is hilarous.Will @TwitterIndia withhold the tweets of the 200000 hate mongers?! These lowlife trolls tweeted and spread the very same poster that they find objectionable. Kaali cannot be lynched. Kaali cannot be raped. Kaali cannot be destroyed. She is the goddess of death. https://t.co/oVmUfRjMT3

— Leena Manimekalai (@LeenaManimekali) July 6, 2022