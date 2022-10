करण जौहर ने ट्विटर को कहा अलविदा, जानिए क्यों लिखा गुडबाय!

नई दिल्ली: एक्टर, डायरेक्टर, शो होस्ट दिग्गज फिल्म मेकर करण जौहर ने अपने फैंस को एक दिल दहलाने वाली सूचना दी है. दरअसल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले करण जौहर ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है. ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए करण ने 'गुडबाय' लिखा है.

Making space for more positive energies only and this is step one towards that. Goodbye Twitter!

— Karan Johar (@karanjohar) October 10, 2022