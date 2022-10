शरद पवार ने बॉलीवुड में मुसलमानों के योगदान पर कह दी बड़ी बात, भड़के फिल्ममेकर ने जावेद अख्तर पर कसा तंज

नई दिल्ली: NCP प्रमुख शरद पवार ने राजनीति के लपेटे में बॉलीवुड को भी ले लिया है. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में मुस्लिम समुदाय के योगदान को हाइलाइट किया और बोला कि सबसे अधिक इसी समुदाय का योगदान है इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसे लेकर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने शरद पवार पर तंज कसते हुए जावेद अख्तर पर वार किया है.

I appeal to all our colleagues in the film & tv industry to condemn an irresponsible statement issued by #SharadPawar ji communalising our Industry . No politician has a right to pass such irresponsible Statement against us which believes in brotherhood . pic.twitter.com/ZXsVKTbikI

अशोक पंडित ने एक ट्वीट किया और जावेद अख्तर से पूछा है कि क्यो वो इस गैर जिम्मेदराना बयान की निंदा नहीं करेंगे. इसकी निंदा करना जरूरी है क्योंकि आपने हमेशा से ही सांप्रदायिक बयानों की निंदा की है. अशोक पंडित ने ये ट्वीट विवेक अग्निहोत्री के ट्वीट के जवाब में किया था.

.. @Javedakhtarjadu sahab . Your condemnation to this irresponsible statement is very necessary because you have always condemned communal statements . https://t.co/KzOdYBPZJZ

'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखते हैं कि मैं जब मुंबई आया था तो शरद पवार यहां के राजा हुआ करते थे. ये राजा अपनी पार्टी के लिए टैक्स वसूला करते थे. बॉलीवुड के कई कलाकार खुशी खुशी टैक्स दिया करते भी थे. बदले में बॉलीवुड में इन स्टार्स को मन मुताबिक काम करने की छूट मिलती थी. मैं हमेशा सोचकर परेशान होता था कि ये टैक्स देने वाले कौन हैं. अब इनके बयान से मेरा सारा शक दूर हो गया.

When I came to Mumbai, SP ji was the king. Like any king, his party collected taxes (sic). Many Bollywoodiyas contributed generously. In return they were allowed to create own kingdoms. I always wondered who were those people.

This from @PawarSpeaks has cleared all my doubts. https://t.co/4soO7Mif4F

