Kavita Kaushik Tweet: श्रद्धा मर्डर केस पर भड़कीं 'चंद्रमुखी चौटाला', दर्दनाक सजा की रखी मांग

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली ने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. आफताब पूनावाला जिसने अपनी लिव इन पार्टनर के 35 टुकड़ों कर दिए. इतने भयावह क्राइम की खबरें मीडिया में आते ही हर किसी की रुह कांप उठी है. ऐसे में इस दिल दहला देने वाली खबर पर सेलेब्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ऐसे में FIR फेम चंद्रमुखी चौटाला उर्फ कविता कौशिक ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.

कविता कौशिक ने ट्विटर पर आफताब पूनावाला की फांसी की मांग की है. लिखती हैं कि इस लड़के को फांसी होनी चाहिए. इस अपराध के लिए कोई ओर सजा काफी नहीं. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी इसी तरह के कमेंट किए. एक यूजर ने तो जनता के बीच फांसी देने की मांग रखी. वहीं आफताब को श्रद्धा की तरह की काटकर मारने की भी मांग की जा रही है.

This boy should be hanged !!! No other punishment for this ghastly crime ! https://t.co/oeLA6OC7P3

