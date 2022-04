KGF Chapter 2 BO Collection Day 9: 300 करोड़ के करीब पहुंची यश की फिल्म, लगातार पड़ रही है सब पर भारी

नई दिल्ली: पिछले कुछ वक्त से हिन्दी दर्शकों के बीच साउथ फिल्मों का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. एक के बाद एक रिलीज हो रही साउथ फिल्में आज दुनियाभर में शानदार प्रदर्शन कर रही है. अब सुपरस्टार यश (Superstar Yash) की फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' (KGF Chapter 2) का भी कुछ ऐसा ही जलवा देखने को मिल रहा है. फिल्म ने जल्द ही कई रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए चौंकाने वाला कारोबार कर लिया है.

हिन्दी बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन कर रही है 'केजीएफ चैप्टर 2'

'केजीएफ चैप्टर 2' को कई साउथ भाषाओं के अलावा हिन्दी में भी रिलीज किया गया है और खास बात तो यह है कि साउथ इंडियन फिल्म होते हुए भी ये हिन्दी बेल्ट में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है. अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने फिल्म के 9वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

9वें दिन किया इतना कारोबार

तरण आदर्श ने बताया कि फिल्म ने अपने दूसरे सप्ताह में 9वें दिन यानी शुक्रवार को 11.56 करोड़ रुपये का कारोबार किया है. इसी के साथ फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 280.19 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

#KGF2 continues its Blockbuster run... Remains first choice of moviegoers, despite a new release [#Jersey]... Expect major growth on [second] Sat and Sun... Will join ₹ 300 cr Club on [second] Sat/Sun... [Week 2] Fri 11.56 cr. Total: ₹ 280.19 cr. #India biz. #Hindi pic.twitter.com/wwXxQt7Y8y

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 23, 2022