कियारा आडवाणी ने इतने करोड़ में खरीदी Audi A8 L, बॉलीवुड में इनके पास भी है ये कार

नई दिल्लीः बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने लग्जरी Audi A8 L खरीदी है. Audi India के ट्विटर हैंडल से कियारा की ऑडी ए8 एल के साथ तस्वीरें साझा की गई हैं. इस कार की एक्स शोरूम कीमत लगभग 1.56 करोड़ रुपये है. कियारा के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका आडवाणी और डायरेक्टर करन जौहर के पास भी Audi A8 L है.

Progress and creativity go hand in hand. We’re happy to welcome @advani_kiara to the Audi experience.#FutureIsAnAttitude #AudiA8L pic.twitter.com/CuGimQDJok

— Audi India (@AudiIN) December 15, 2021