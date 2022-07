Koffee With Karan 7: सारा अली खान से डरे विजय देवरकोंडा, करण जौहर के सवाल पर हुई सिट्टी-पिट्टी गुम

नई दिल्ली: हाल ही में करण जौहर के शानदार शो 'कॉफी विद करण 7' (Koffee With Karan) का प्रोमो रिलीज हुआ. प्रोमो के रिलीज होते ही चारों और बहस गरमा-गरम हो गई है. ये बहस के विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) को लेकर पूछे गए सवालों पर. कई सवालों को लेकर विजय शर्माते हुए दिखे तो कई सवालों को टालने लगे. ऐसे में करण अपने अंदाज से अंदर की बातें निकलवाने की पूरी कोशिश करते नजर आए. इस प्रोमो ने फैंस के बीच खलबली मचा दी है.

शो को प्रोमों से ही लग रहा है कि विजय देवरकोंडा करण के सवालों की गुगली से बच नहीं पाएंगे. 'कॉफी विद करण' के दूसरे एपिसोड में सारा अली खान ने विजय को अपना क्रश बताया था.

What happens when the bold and the beautiful spill their Koffee beans? You get our hottest episode yet

Episode 4 of #HotstarSpecials #KoffeeWithKaranS7, streaming from this Thursday. #KoffeeWithKaranOnHotstar pic.twitter.com/1YzH6csnX9

— Disney+ Hotstar (@DisneyPlusHS) July 26, 2022