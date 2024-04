महरून बनारसी लहंगे में बला की खूबसूरत लगीं Kriti Sanon, रणवीर सिंह ने भी लूटी महफिल

नई दिल्ली:Banaras Fashion Show: रणवीर सिंह, कृति सैनन ने वाराणसी के नमो घाट पर मनीष मल्होत्रा के फैशन शो में चार चांद लगा दिए. दोनों स्टार ने रविवार शाम वाराणसी के नमो घाट पर मनीष मल्होत्रा के शो के में खूब जलवा दिखाया. शो में दोनों कलाकारों ने पारंपरिक परिधान पहनकर भारतीय शिल्प कौशल का जश्‍न मनाया.

एक्ट्रेस कृति सेनन ने महरून कलर लहंगा पहना था. कृति का यह ब्राइडल आउटफिट है, लेकिन इसे सिंपल तरीके से तैयार किया गया है. ताकि इसमें काशी की झलक बरकरार रहे. इस लुक को उन्होंने हाथों में गजरा वाले कलीरे पहने थे, मांग टीका और कान में बड़े-बड़े इयररिंग के साथ पूरा किया था. वहीं बात रणवीर सिंह ने ब्राउन कलर का बनारसी ब्रोकेड पहन बनारसी कल्चर को रिप्रेजेंट किया. रणवीर बेहद हैंडसम लग रहे थे.

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Actress Kriti Sanon walks the ramp in the fashion show curated by Indian Fashion Designer Manish Malhotra on the theme 'Banarasi Saree- A tapestry of Indian culture & Craftsmen'. (14.04) pic.twitter.com/DyNNqcPKoR

— ANI (@ANI) April 14, 2024