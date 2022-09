KRK को सताया जान का खतरा, ज्वाइन करने जा रहे हैं ये पॉलिटिकल पार्टी?

नई दिल्ली: फिल्म क्रिटिक और सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट की वजह से चर्चा में रहने वाले KRK ने अपनी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है. दरअसल उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि 'वो जल्द ही एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना ज़रूरी है, अभिनेता नहीं!'

I am considering to join a political party soon. क्योंकि देश में सुरक्षित रहने के लिए, नेता होना ज़रूरी है, अभिनेता नहीं!

ऐसे में उनके फॉलोअर्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी उलझन को सुलझाने के लिए पार्टियों के नाम सुझाना शुरू कर दिए. किसी ने कांग्रेस, किसी ने भाजपा तो किसी ने AAP को ज्वाइन करने की सलाह दी. वहीं कुछ यूजर्स ने तो उन्हें अपनी ही पार्टी बनाने के लिए कहा और पार्टी का नाम 'देशद्रोही जनता पार्टी' रखने के लिए भी कहा.

Oh My God.. No please don't join politics, it is even worse. People get into trouble or get killed sometimes.

— Swathi Sundaram Iyer (@Swathi9985) September 15, 2022