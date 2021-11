दिवाली पर भी कश्मीरा शाह ने पार की बोल्डनेस की हदें, फिर बढ़ाया पारा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशूहर कॉमेडियन और अभिनेता कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) आज किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कृष्णा की तरह ही उनकी पत्नी और एक्ट्रेस कश्मीरा शाह (Kashmera Shah) भी हमेशा ही किसी न किसी कारण सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उन्होंने अपने अभिनय से तो करोड़ों दर्शकों का दिल जीता ही है, साथ ही लोग उनके स्टाइलिश अंदाज के दीवाने हैं. 49 साल की कश्मीरा अपनी बोल्ड फोटोज के कारण फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती हैं.

फैंस से रूबरू होती रहती हैं कश्मीरा

अपनी हॉटनेस और ग्लैमरस अंदाज से लोगों का घायल करने वाली कश्मीरा अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर फैंस के होश उड़ा देती हैं. लोग भी उनके लेटेस्ट पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. आज वह उस मुकाम पर हैं जहां फैंस उनकी एक झलक के दीवाने रहते हैं.

ये भी पढ़ें- उर्फी जावेद ने खास स्टाइल में शेयर की तस्वीरें, एक्ट्रेस बोलीं-'पटाखे मत फोड़ो, पटाखा बनो'

तस्वीर में एक्ट्रेस का एटीट्यूड काबिले तारीफ है

'बिग बॉस' की एक्स कंटेस्टेंट कश्मीरा अब एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने दिवाली के खास मौके पर अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह बेहद बोल्ड नजर आ रही हैं. इस तस्वीर में वह ब्लैक कलर की बिकिनी पहनकर पूल में खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं. अपने लुक को और हॉट बनाने के लिए कश्मीरा ने काले रंग का चश्मा कैरी किया हुआ है. इस दौरान एक्ट्रेस का एटीट्यूड वाकई काबिले तारीफ है. कश्मीरा की इस कातिलना अदा ने फैंस को मदहोश कर दिया है.

तस्वीर पर आए ताबड़तोड़ कमेंट्स

तस्वीर में कश्मीरा कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की इस फोटो पर लोग हॉट, फायरल और हार्ट जैसी इमोजी बनाकर कमेंट कर रहे हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'दिवाली के दिन आग लगा दी है.' फोटो को अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं. फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'Your life is not yours if you always care about what people think'. एक्ट्रेस की फोटो पर फैंस कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- दिवाली पर रोमांटिक हुए रणबीर-आलिया, एक दूजे की बांहों में सिमटे आए नजर

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.