मुंबई पुलिस लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पार्क मैदान में सभी व्यवस्थाएं कर रही है. इस दौरान आदित्य ठाकरे सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हैं.

Mumbai | Maharashtra Min Aaditya Thackeray reviews preparations for the last rites ceremony of singer Lata Mangeshkar at Shivaji Park to be held with full State honours today evening

Govt of India has announced 2-day national mourning as a mark of respect. pic.twitter.com/obhcMYuwMf

— ANI (@ANI) February 6, 2022