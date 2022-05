Lock Upp Winner: मुनव्वर फारुकी ने जीता कंगना रनौत का शो, 20 लाख रुपये के साथ मिला ये खास प्राइज

नई दिल्ली: कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की होस्टिंग वाला शो 'लॉक अप (Lock Upp)' पिछले 70 दिनों से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. अब आखिरकार शो को अपना पहला विनर मिल चुका है. इस सीजन की ट्रॉफी मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) ने अपने नाम कर ली है. शो में बने रहने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स ने कड़ी मेहनत की थी. वहीं, मुनव्वर ने दर्शकों को खूब एंटरटेन भी किया, जिसकी वजह से वह उन्होंने अपने लिए एक खास जगह दर्शकों के दिलों में बना ली.

मुनव्वर फारुकी को मिले ये प्राइज

अब मुनव्वर को प्राइज मनी के तौर पर 20 लाख रुपये मिले हैं. इसके साथ ही विजेता को अर्टिगा गाड़ी भी मिली. बता दें कि फिनाले में मुनव्वर का मुकाबला प्रिंस नरूला, पायल रोहतगी, आजमा फला, अंजली अरोड़ा और शिवम शर्मा के साथ देखने को मिला है. सभी ने अपनी-अपनी जगह पर कड़ी मेहनत की थी, लेकिन मुनव्वर ने सभी को पछाड़ते हुए 'लॉक अप' की ट्रॉफी अपने नाम कर ली. वहीं, फिनाले एपिसोड काफी दमदार और शानदार रहा.

धमाकेदार रहा फिनाले एपिसोड

गौरतलब है कि फिनाले एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स ने धमाकेदार परफोर्मेंस दी. दूसरी ओर कंगना की अगली फिल्म 'धाकड़' को भी जमकर प्रमोट किया गया.

LockUpp First Winner !!

We All Know @munawar0018 Winner of LockUpp Show...!

Congratulations @munawar0018 #MunawarWinsLockUpp pic.twitter.com/xZWvSNw5hu

— (@Official_Fc_) May 7, 2022