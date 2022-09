महेश मांझरेकर ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की बायोपिक से खींचा हाथ, जानिए क्यों किया निर्देशन से इंकार

नई दिल्ली: पिछले लंबे वक्त से वीर सावरकर की बायोपिक को लेकर बॉलीवुड गलियारों में खूब चर्चा हो रही है. फिल्म में सुपरस्टार रणदीप हुड्डा स्वतंत्र वीर सावरकर का किरदार निभाते नजर आएंगे. कुछ समय पहले खबर आई थी कि फिल्म का निर्देशन महेश मांजरेकर करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार कर दिया है.

वीर सावरकर की बायोपिक का निर्देशन नहीं करेंगे महेश

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 'बिग बॉस' की होस्टिंग और दूसरे कमिटमेंट की वजह से महेश मांजरेकर ने इस फिल्म से दूरी बना ली है. फिलहाल फिल्म के नए निर्देशक का ऐलान नहीं हुआ है.

Kuch kahaniyaan batayi jaati hai aur kuch jee jaati hain!

Grateful, excited and honoured to be part of #SwatantraVeerSavarkar's biopic @manjrekarmahesh @anandpandit63 @thisissandeeps @apmpictures @directorsamkhan @pandya_jay #RoopaPandit #LegendStudios pic.twitter.com/V6iXF5GHtr

Mahesh Manjrekar (@manjrekarmahesh) March 23, 2022