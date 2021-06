सोशल मीडिया पर छाए 'द फैमिली मैन 2' के 'चेल्लम सर', सीरिज में निभाया महज 15 मिनट का रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) इन दिनों काफी चर्चा बनी हुई है. वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' हाल में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है. फैंस काफी लंबे समय से सीरिज का इतंजार कर रहे थे.

फैंस को काफी पसंद आया 'चेल्लम सर' किरदार

वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) में सभी ने जबरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन फैंस को चेल्लम सर का किरदार काफी पसंद आया है. इस किरदार को उदय महेश ने निभाया है.

सोशल मीडिया पर चेल्लम सर से जुड़े मीम्म खूब वायरल हो रहे हैं. मीम्म खूब शेयर किए जा रहे हैं. फैंस उनकी एक स्पिन ऑफ सीरीज की भी मांग की है. फैंस उनकी एक स्पिन ऑफ सीरीज की भी मांग की है.

चेल्लम सर ने रिटायर भारतीय एजेंट का किरदार निभाया है

मनोज बाजपेयी, समांथा अक्किनेनी और प्रियामणि स्टारर वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 2' में चेल्लम सर ने रिटायर भारतीय एजेंट का किरदार निभाया है. चेल्लम सर का शो में ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

यूजर्स उनकी तुलना मनी हीस्ट के प्रोफेसर से कर रहे हैं. उनके कई तरह के मीम सोशल मीडिया पर बनाए जा रहे हैं. एक फैन ने चेल्लम सर की स्पिन-ऑफ की भी मांग की. फैन ने लिखा,"अब हम चेल्लम सर कि एक स्पिन ऑफ सीरीज चाहते हैं."

ये भी पढ़ें- पहली बार फिल्म में साथ नजर आएंगे रणवीर सिंह और कटरीना कैफ!

ट्रेलर रिलीज होते ही उठी बैन की मांग

बता दें कि ट्रेलर रिलीज होते ही इस सीरिज के बैन की मांग उठने लगी थी. सामंथा सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही हैं. इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि वह अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली 'द फैमिली मैन 2' के प्रदर्शन को रोकने या इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें.

राज्य सरकार का कहना है कि इस वेब सीरीज में ईलम तमिलों को बेहद आपत्तिजनक तरीके पर्दे पर दर्शकों के सामने दर्शाया गया है.

ये भी पढ़ें- रिया के आरोपों के बाद सुशांत-सारा के को-स्टार नीतीश भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.