हार के बाद सरेआम केएल राहुल पर भड़के टीम के मालिक? सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है वीडियो

नई दिल्लीः Sanjiv Goenka KL Rahul Video: आईपीएल 2024 में बुधवार को लखनऊ सुपरजायंट्स की 10 विकेट से हार से ज्यादा फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका और केएल राहुल के बीच असामान्य तरीके से हो रही बातचीत की चर्चा है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर लोग लखनऊ टीम के मालिक के कप्तान केएल राहुल से बातचीत करने के तरीके की आलोचना कर रहे हैं.

दरअसल वायरल वीडियो में संजीव गोयनका क्या बात कर रहे हैं यह पता नहीं लग रहा है लेकिन उनके बात करने के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वह केएल राहुल पर 10 विकेट से हार को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. उनके हाव-भाव देखकर यह दावा किया जा रहा है कि वह टीम के प्रदर्शन से नाराज हैं. वहीं राहुल उन्हें कुछ समझाते दिख रहे हैं.

This is just pathetic from @LucknowIPL owner

Never saw SRH management with players on the field or even closer to dressing room irrespective of so many bad seasons and still face lot of wrath for getting involved. Just look at this @klrahul leave this shit next year #SRHvsLSG pic.twitter.com/6NlAvHMCjJ

