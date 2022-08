'इतना मत उछलो कि पैर रखने के लिए जमीन तक ना मिले!', मुकेश खन्ना ने बायकॉट ट्रेंड पर लगाई लताड़

नई दिल्ली: हम सबके फेवरेट शक्तिमान ने फिर एक बार पते की बात बोली है. हाल ही में उन्होंने बायकॉट ट्रेंड को उंगली करने वालों की क्लास ली है. दूसरे एक्टर्स पर तंज कसते हुए उन्होंने खूब खरी-खोटी सुनाई. बायकॉट ट्रेंड पर मुकेश खन्ना ने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने ने एक्टर्स को लताड़ लगाई है. उन्होंने सबको जनता का सम्मान करने की हिदायत दी है.

'मुझे भी करो बायकॉट'

मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक फोटो लगाई है और उस पर लिखा है 'हिम्मत है तो मुझे बायकॉट कर के दिखाओ'. इसके अलावा फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लंबा चौड़ा लेक्चर भी दिया है लिखते हैं-"अगर आपको मेरी फ़िल्म नहीं देखनी तो मत देखो . मुझे भी बायकॉट करो, I am feeling out of place". ये अहंकार से भरे शब्द हैं आज के चंद नए नए स्टार्स बेहद ही बचकाने स्टेटमेंट्स देते हैं. इस नई उगती हुई जमात ने स्टार्डम का नया-नया स्वाद चखा है."

जमीन दिखाएगी जनता

मुकेश खन्ना ने यहीं अपनी बात खत्म नहीं की इसके आगे लिखते हैं कि "जनता जनार्दन ने भी आड़े हाथों लिया है इन शतुर्मुर्गों को. बायकॉट का ऐसा थप्पड़ मारा है इन सबको कि इनकी फिल्मों को ओपनिंग तक नहीं मिली. मेरी सलाह है इन सभी सिकंदरों को कि इतना मत उछलो कि पैर रखने के लिए ज़मीन तक ना मिले !"

विवादित बयान

ऐसा पहली बार नहीं है कि हम सबके चहेते मुकेश खन्ना ने ऐसे कटु वचन बोले हों. उन्होंने इससे पहले महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी कि हर वो महिला जो सेक्स के लिए कहती है वो धंधा कर रही है. इसे लेकर लोगों ने उन्हें काफी खरी-खोटी सुनाई थी. बता दें कि हाल ही में वो शक्तिमान पर एक फिल्म लेकर भी आने वाले हैं. जिसके कैरेक्टर को लेकर वो पहले ही खुलासा कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें: नौवीं बार बाप बनने चले ये हॉलीवुड एक्टर, कभी बनना चाहते थे ब्रह्मचारी

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.