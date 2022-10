ब्रालेट में नेहा मलिक ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, पूल किनारे दिए सिजलिंग पोज

नई दिल्ली: भोजपुरी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस नेहा मलिक (Neha Malik) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं. उन्होंने बहुत कम समय में एक्टिंग वर्ल्ड और दर्शकों के बीच एक खास पहचान हासिल कर ली है. हालांकि इन दिनों वह अपनी अदाओं से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. ऐसे में नेहा की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ती जा रही है. लोग उनके बारे में हर बात जानने के लिए बेताब रहते हैं.

इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती हैं नेहा

अपने प्रोजेक्ट्स के अलावा नेहा अपने लुक्स की वजह से भी काफी सुर्खियों में रहती हैं. वह अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. लगभग हर दिन फैंस को उनका बोल्ड लुक देखने को मिल जाता है. अब उन्होंने फिर से अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक फैंस को दिखाई है.

नेहा ने फ्लॉन्ट किया ब्रालेट लुक

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीरों में नेहा को पिंक कलर की ब्रालेट और लोअर पहने देखा जा सकता है. इस दौरान वह अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं. इस लुक को नेहा ने लाइट मेकअप और ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया है. यहां वह पूल किनारे बेबाकी के साथ अपने इस लुक को दिखा कर रही हैं.

वायरल हुईं तस्वीरें

अपनी हॉट फोटोज अपलोड करते हुए नेहा ने कैप्शन में लिखा, 'Dropped so many people from my life this year .. I feel like a Uber now'. इस लुक में नेहा इतनी बोल्ड लग रही हैं कि उन पर से लोगों के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. फैंस भी उनके इस लुक को हॉट बताते हुए कई कमेंट्स कर रहे हैं. वहीं, फैंस के बीच उनका यह लुक कुछ ही देर में तेजी से वायरल होने लगा है.

