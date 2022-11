आमिर खान के बेहद करीब हैं आयरा खान, पिता संग अतरंगी फोटोज की वजह से होती आई हैं ट्रोल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की लाडली आयरा खान अब बड़ी हो गई हैं. बता दें कि आयरा ने अपने बॉयफ्रेंड नूपुर शिखरे को सगाई की अंगूठी पहना दी है. इस खास मौके पर उनके पिता भी शामिल हुए. बता दें कि आमिर खान और आयरा खान बेहद स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं लेकिन इसी बॉन्ड की वजह से उन्हें कई बार ट्रोल किया जा चुका है.

बात 2018 की है. आमिर खान अपनी बेटी आयरा खान के साथ किसी पार्क में खेल रहे थे. आयरा खान अपने पिता के ऊपर बैठी हुई थीं और तस्वीरें जमकर वायरल हुईं. बता दें कि वो दोनों शायद आपस में wrestle कर रहे थे. जैसे ही आमिर खान ने ये तस्वीर अपने फेसबुक अकाउंट पर डाली. लोगों को उनकी बेटी के साथ ये पोज बेहद आपत्तिजनक लगा. उन्हें जमकर ट्रोल किया गया.

Which Daughter stands next to her dad in a bikini?These guys are worst influence on this woke generation,Trust bollywood to ruin your culture and normalise such indecency in the name of modernity. pic.twitter.com/lCJbzaznyY

