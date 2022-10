PS-1 फेम जयम रवि हुए कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

नई दिल्ली: ps1 Actor Jayam Ravi Covid0-19 Positive: साउथ के शानदार अभिनेता जयम रवि के फैन्स के लिए एक दुखद खबर सामने आई है. जयम रवि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर दी है. जयम रवि हाल ही में फिल्म पीएस-1 (PS-1) में नजर आए हैं. फिल्म पीएस-1 में लोगों को उनका काम बहुत पसंद आया था.

एक्टर ने किया पोस्ट

एक्टर जयम रवि ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है. एक्टर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है- 'आज शाम मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैने खुद को तुरंत आइसोलेट कर लिया है.'

लोगों से की अपील

एक्टर ने आगे लिखा कि 'मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं, जो भी पिछले कुछ दिनों के बीच मेरे किसी न किसी तरह संपर्क में आए हैं वो प्लीज अपना टेस्ट करवा लें. मास्क लगाओ, सुरक्षित रहो...'

Earlier this evening I tested positive for Covid-19. Following all protocols, I have immediately isolated myself. I sincerely request all those that have come in contact with me to get themselves tested if necessary. Mask up. Stay safe! God bless.

— Jayam Ravi (@actor_jayamravi) October 21, 2022