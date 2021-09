Bhavai: फिल्म का नाम बदलने के बावजूद नहीं शांत हुआ लोगों का गुस्सा, उठाई बैन की मांग

नई दिल्ली: वेब सीरीज 'स्कैम 1992' (Scam 1992) में हर्षद मेहता के किरदार से रातों-रात स्टार बने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रतीक गांधी (Prateek Gandhi) इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बने हुए हैं. अपने अभिनय से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले प्रतीक इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘Bhavai’ (भवई) को लेकर फैंस के बीच छाए हुए हैं.

'भवई' को लेकर छाए हुए हैं प्रतीक

जब से मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है, तब से ही प्रतीक गांधी (Prateek Gandhi) किसी न किसी कारण सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. फिल्म ‘Bhavai’ (भवई) का ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. फिल्म पर यूजर्स ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है.

हाल ही में बदला गया फिल्म का नाम

दरअसल, इसके 1 मिनट 50 वें सेकेंड पर एक सीन आता है. यहां रावण का किरदार, राम के किरदार से सवाल करता है. 'आपने हमारी बहन का अनादर किया, तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया पर आपकी तरह नाक नहीं काटी. फिर भी लंका हमारी जली. भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दीं और जय-जयकार आपकी. ऐसा क्यों?' इस पर राम का किरदार कहता है, 'क्योंकि हम भगवान हैं'. फिल्म के ट्रेलर में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनसे विवाद खड़ा होता दिख रहा है.

सोशल मीडिया पर उठी बैन करने की मांग

It is time that Hindus stood up and start slapping class action law suits on these Hindu phobic directors. @myogiadityanath , ianuragthakur#BanRavanLeela_Bhavai#ArrestPratikGandhi pic.twitter.com/14HaoUPWGm Bhupendra Sharma (Bhupend00828186) September 19, 2021

Government should make some law for stopping this kind of movie which are hurting Hindu dharma and sentiments directly. RPT #BanRavanLeela_Bhavaipic.twitter.com/Fbo3edLTVZ Rudraasha#प्रशासक समिति (Rudraasha1) September 19, 2021

रावण लीला के ट्रेलर को मिले रिस्पॉन्स के बाद फिल्म का नाम भवई करने का फैसला लिया गया था. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का नाम रावण लीला से बदलकर ‘Bhavai’ (भवई) कर दिया गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर इस फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है.

यूजर्स ने फिल्म पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है. ट्विटर पर Ban RavanLeela_Bhavai ट्रेंड कर रहा है. ट्रोलर्स का कहना है कि श्रीराम और रावण की तुलना की जा रही है जो गलत है.

यूजर्स का गुस्सा नहीं हुआ शांत

Hindus worship lord Rama NOT because he is Supreme Being. Rama attracts everyone not by blowing his supremacy trumpet, rather he absorbs the minds of even great sages by:

•his principles,

•his words and

•his deedsBanRavanLeela_BhavaiArrestPratikGandhi @myogiadityanath pic.twitter.com/Ac5Im2xk51 Rahul (0_athlete) September 19, 2021

#BanRavanLeela_Bhavai you blady AindritaR your suit for surphanka not for Ma Sitha.. pic.twitter.com/zXMBqzrxUr Pavan Kumar (PavanKu43801528) September 19, 2021

Shriram and Ravan are compared inappropriately in the upcoming film Ravan Leela.. Tw20BanRavanLeela_Bhavaipic.twitter.com/LYQJvHEspy कट्टर हिन्दू ( प्रशासक समिति) (kattarhindu003) September 19, 2021

एक यूजर ने लिखा, 'एक बार फिर बॉलीवुड ने रावण की महिमा की और भगवान राम और हनुमान जी का अपमान करके हिंदूफोबिक हो रहा है. आइए आगे आकर इन्हें सबक सिखाएं'. अन्य यूजर ने लिखा, 'सरकार को कुछ कानून बनाने चाहिए जिसमें इस तरह की फिल्मों को बनाना बंद किया जाना चाहिए. जो हिंदु धर्म को आहत पहुंचा रहे हैं'.

1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि इस फिल्म के जरिए प्रतीक गांधी बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत कर रहें हैं. आपको बता दें कि ये फिल्म 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में प्रतीक गांधी के साथ ऐन्द्रिता रे, अंकुर भाटिया, अभिमन्यु सिंह, राजेश शर्मा, अंकुर विकल, राजेंद्र गुप्ता, गोपाल सिंह, फ्लोरा सैनी, अनिल रस्तोगी और कृष्णा बिष्ट अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

