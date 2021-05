देश की मदद के लिए पति निक जोनस के साथ मिलकर प्रियंका ने जुटाए 22 करोड़ रुपये

नई दिल्ली: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से जंग लड़ने के लिए न सिर्फ प्रशासन और सरकार बल्कि हमारे सेलिब्रिटी भी सामने आ रहे हैं. सोनू सूद (Sonu Sood), अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और तमाम स्टार के बाद अब विदेश में रह रही देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) भी मदद के लिए सामने आई है.

In conversation with @atulsatija (Founder 2.0 and CEO of @GiveIndia) to address the key questions and discuss other areas where the funds are most needed from our fundraiser #TogetherForIndia. https://t.co/pbORDZ1RDu pic.twitter.com/fl2eEMrV2g

— PRIYANKA (@priyankachopra) May 23, 2021