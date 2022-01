Pushpa Box Office Collection: किसी मुश्किल के आगे नहीं झुकेगा 'पुष्पा', 100 करोड़ के क्लब में बनाई जगह

नई दिल्ली: साउथ फिल्मों के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Puspa: The Rising) तमाम मुश्किलें पार करते हुए बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारोबार कर रही हैं. खास बात तो यह है कि इस फिल्म के हिन्दी वर्जन ने अब 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हुई 'पुष्पा'

फिल्म का एक डायलॉग तो सभी को याद होगा, 'पुष्पा नाम सुनकर फ्लॉवर समझे थे क्या। मैं फायर है, झुकुंगा नहीं.' अब इस फिल्म ने भी साबित कर दिया है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, 'पुष्पा' झुकेगी नहीं. यह पहली ऐसी साउथ की हिन्दी वर्जन फिल्म है जिसने पहले दिन सिर्फ 3 करोड़ रुपये का कारोबार किया और सातवें सप्ताह में 100 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है.

तमाम मुश्किलों के बावजूद किया शानदार कारोबार

मजेदार बात तो यह है कि रिलीज के कुछ वक्त बाद ही इसे हर भाषा में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया था. इसके बावजूद लोग 'पुष्पा' देखने के लिए थिएटर्स का रुख कर रहे हैं.

With #PushpaHindi hitting the ₹ 100 NBOC mark, Icon Star @alluarjun joins an exclusive club of South Stars - #Prabhas and #Superstar @rajinikanth - who have done ₹ 100 Cr NBOC in Hindi..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 31, 2022