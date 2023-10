Rajkumar Rao national icon: चुनाव आयोग ने राजकुमार राव को दी ये पोस्ट, संभालेंगे खास जिम्मेदारी

नई दिल्ली: Rajkumar Rao national icon: राजकुमार उन एक्टर्स में से के हैं जिन्हें कोई भी रोल दिया जाए उसको निभाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते. चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपदी है. एक्टर को चुनाव आयोग ने पना नेशनल आइकन बना दिया है.

राजकुमार बनें नेशनल आइकॉन

भारत के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला किया है. इसकी आधिकारिक घोषणा आयोग द्वारा गुरुवार को किया जाएगा. तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. चुनाव निकाय ने कहा कि इस संबंध में एक औपचारिक समारोह गुरुवार को आयोजित किया जाएगा. इसी महीने चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि भारत के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 161 मिलियन से अधिक लोग मतदान करने वाले हैं.

Election Commission of India to appoint actor RajKummar Rao as its National Icon, on 26th October.

