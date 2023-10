Shraddha kapoor trolled: श्रद्धा कपूर ने खरीदी नई कार, सोशल मीडिया पर क्यों होना पड़ा ट्रोल?

नई दिल्ली: Shraddha kapoor trolled: श्रद्धा कपूर वैसे तो मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहने की कोशिस करती हैं मगर इस बार एक्ट्रेस एक खास वजह से मीडिया की नजरों में आ गईं हैं. बता दें कि एक्ट्रेस कारों की काफी शौकीन हैं और उन्होंने अपने कलेक्शन में एक नई कार शामिल कर ली है.

एक्ट्रेस ने खरीदी नई गाड़ी

श्रद्धा कपूर ने अपने कर कलेक्शन में लेम्बोर्गिनी को शामिल कर लिया है. शोरूम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्रद्धा की उनकी नई कार के साथ फोटोज शेयर की है. श्रद्धा कपूर ने रेड कलर की लैम्बोर्गिनी हुराकन टेक्निका खरीदी है जिसकी कीमत करोड़ो में है. एक्ट्रेस ने कार 4.64 करोड़ रुपये से ज्यादा में खरीदी है. शोरूम ने न्यू लेम्बोर्गिनी के साथ श्रद्धा की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा- 'कोई अजीब तरीका नहीं, श्रद्धा कपूर ने अभी एक ह्यूराकन टेक्निका खरीदी है! भले ही वे बॉलीवुड की सबसे बड़े कलाकार नहीं रहीं लेकिन श्रद्धा कपूर उन कलाकारों में से एक हैं जो सबसे अलग दिखती हैं.'

सोशल मीडिया पर हो गई ट्रोल

एक्ट्रेस की कर की खबरों के वायरल होती वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गयीं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें क्लाइमेट एक्टिविस्ट होने के कारण ट्रोल करने लगे. दरअसल श्रद्धा कपूर ने साल 2019 में पर्यावरण के बचाव में स्टैंड लिया था. अब यूजर्स उन्हें इसी बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'सेलेक्टिव एक्टिविस्ट ऑफ एन्वायरमेंट' वहीं एक यूजर का कहना है कि 'श्रद्धा कपूर ने 4 करोड़ रुपये की लेम्बोर्गिनी खरीदी जो ईंधन पीती है और CO2 उगलती है. क्या यह वही श्रद्धा कपूर हैं जिन्होंने आरे जंगल में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था?”

Meet climate activist

Shraddha Kapoor

She wanted to block the Metro Car Shed in Aarey. That Metro which was supposed to serve the common working class of Mumbai

Today, she bought a 4 Cr Lamborghini

Indian version of Greta.

Rt#ShraddhaKapoor #aarey #mumbai #metro pic.twitter.com/GiH7rdxYoB

— gautam gada (@gatts4u) October 25, 2023