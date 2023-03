अदिति राव हैदरी से मल्लिका शेरावत तक, तलाक के बाद चमकी इन एक्ट्रेसेस की किस्मत

Actresses Who Became Superhit After Divorce: शादी के बाद अलग होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है. तलाक के बाद कई स्टार्स को डिप्रेशन भी हुआ तो वहीं कुछ अभिनेत्रियां हैं जिनकी किस्मत तलाक के बाद बदल गई है. आइए जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने तलाक के बाद अपने करियर में हासिल किया फेम.