Brahmastra: साउथ स्टार्स का सहारा लेने पर राम गोपाल वर्मा ने कसा तंज, हिंदी इंड्रस्ट्री को लेकर कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर हिंदी जगत की फिल्मों पर सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने तेलगू जगत को हिंदी से बेहतर बताया है. उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की प्रमोशन की स्ट्रैटजी पर तंज कस दिया है. हाल ही में हैदराबाद में आयोजित फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के कार्यक्रम में आरआरआर के निर्देशक एसएस राजामौली और दक्षिण अभिनेता जूनियर एनटीआर पहुंचे थे और फिल्म को प्रमोट किया था.

राम गोपाल वर्मा की इवेंट पर थी नजर

बता दें कि पिछले शुक्रवार को रामोजी फिल्म सिटी में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय, निर्माता करण जौहर और विशेष अतिथि एसएस राजामौली व जूनियर एनटीआर की उपस्थिति में ब्रह्मास्त्र का प्री-रिलीज इवेंट होने वाला था.

हालांकि, सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम शुरू होने से कुछ घंटे पहले इसे कैंसिल कर दिया गया और बाद में शहर के एक होटल में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई.

राम गोपाल वर्मा ने किया ट्वीट

ब्रह्मास्त्र के भव्य प्रमोशन का हवाला देते हुए राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'ब्रह्मास्त्र कार्यक्रम में एस एस राजामौली और जूनियर एनटीआर की मौजूगी ने यह साबित कर दिया कि तेलुगू इज द न्यू हिंदी.'

