ट्रोलिंग से परेशान हुईं लाइगर की प्रोड्यूसर चार्मी कौर, कहा-'जियो और जीनो दो'

नई दिल्ली: विजय देवरकोंडा (Vijay Devarakonda) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) स्टारर ‘लाइगर’ (Liger) से मेकर्स काफी उम्मीदें थी. सोशल मीडिया से लेकर आम जनता बीच जाकर टीम ने फिल्म का खूब प्रमोशन भी किया था, साथ ही अच्छा बज क्रिएट कर दिया था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी फिल्म कमाल नहीं दिखा पाई. फिल्म के फ्लॉप होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. वहीं पूरी टीम को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है. इन सबसे परेशान होकर अब इस फिल्म की प्रोड्यूसर चार्मी कौर (producer Charmi Kaur) ने एक बड़ा कदम उठाया है.

सोशल मीडिया को बोला बाय-बाय

लाइगर की प्रोड्यूसर चार्मी कौर ट्रोलिंग से परेशान होकर बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने 4 सितंबर को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोगों को इस बात की जानकारी दी कि वो कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं.

Chill guys!

Just taking a break

( from social media )@PuriConnects will bounce back

Bigger and Better...

until then,

Live and let Live

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) September 4, 2022