रणवीर सिंह पर लगा ट्रैफिक रूल्स तोड़ने का आरोप, लोगों ने पुलिस से की शिकायत

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अक्सर विवादों में घिर रहते हैं. एक बार फिर रणवीर सिंह विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्टर मुंबई अपनी एस्टन मार्टिन गाड़ी चलाते नजर आए, यह कार रणवीर सिंह ने पिछले साल खरीदी थी. बता दें कि एक्टर की ये लग्जरी कार की कीमत लगभग 3.9 करोड़ रुपये है. वहीं अब ट्विटर पर एक यूजर ने दावा किया है जो कार एक्टर चाल रहे हैं उसका इंश्योरेंस एक्सपायर है.

ट्विटर यूजर ने किया दावा

@MumbaiPolice Please take strick action on @RanveerOfficial. Insurance Failed car he drove yesterday!!#RanveerSingh pic.twitter.com/wzhSCqWzGU

— Gupta Anna (@annabhai2019) October 15, 2022