'भारत जोड़ो यात्रा' से जुड़ीं Alt Balaji सीरीज फेम एक्ट्रेस, राहुल गांधी संग आईं नजर

नई दिल्ली: अभिनेत्री रिया सेन जिन्हें सब Alt Balaji की 'रागिनी MMS' सीरीज से जानते हैं हाल ही में 'भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुईं. एक्ट्रेस ने 'भारत जोड़ो यात्रा' को महाराष्ट्र चरण के दौरान ज्वाइन किया. इस दौरान उनकी तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं.

राहुल गांधी की अगुवाई में 'भारत जोड़ो यात्रा' के 71 दिन पूरे हो गए हैं. राहुल गांधी ने अब तक कुल 1550 किलोमीटर लंबा सफर तय कर लिया है. 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब महाराष्ट्र पहुंच चुकी है. इसमें फिल्ममेकर और एक्ट्रेस पूजा भट्ट, एक्टर सुशांत के बाद अब रिया सेन भी दिखाई दी हैं.

Actress Riya Sen joined the Congress party's Bharat Jodo Yatra today.

Party MP Rahul Gandhi and others resumed the Maharashtra leg of the Yatra today from Patur.

— ANI (@ANI) November 17, 2022