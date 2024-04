Salman Khan के घर के बाहर हुई फायरिंग की चल रही जांच, CM एकनाथ शिंदे ने किया एक्टर को फोन!

नई दिल्ली: Salman Khan Firing: कब कौन किसका दुश्मन बन जाए इसका अनुमान लगाना आज के समय में मुश्किल है. हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान के घर के बहार फायरिंग होने की भयावय खबर सुनने में आई थी. सलमान के बांद्रा स्थित घर के बाहर दो अज्ञात लोगों ने 3 राउंड फायरिंग की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बाइक पर सवार थे. वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है. पुलिस ने अभिनेता के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनेता सलमान खान से फोन पर बातचीत की और उन्हें सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की सलमान खान से बात?

हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से चर्चा की और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया है. वहीं, महाराष्ट्र के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच मे लगी हुई है. वहीं गोलीबारी की घटना पर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था खतरे में है. गृह मंत्री कहां हैं? वह 24 घंटे चुनावी मोड में हैं, कभी दिल्ली तो कभी कही और हैं. कानून व्यवस्था की देखभाल कौन करेगा? इस वक्त सुपरस्टार के घर के बाहर भारी पुलिसबल और फोरेंसिक टीम मौजूद है.

Bandra Police of Mumbai is registering a case against an unknown person in the case of firing outside the house of actor Salman Khan. Police started searching for the accused, and formed several teams to catch the accused. Mumbai Police officer said that Salman Khan was present…

