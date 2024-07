पहले डॉक्टर अब फेमस बैडमिंटन प्लेयर ने लगाई Samantha Ruth Prabhu को फटकार, बोलीं- 'किसी की मौत हो जाती है...'

नई दिल्ली: Samanatha Ruth Prabhu: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने पिछले दिनों नेबुलाइजर के साथ अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके जरिए उन्होंने डॉक्टरों के इलाज के तरीकों के बारे में जानकारी दी थी. सामंथा के इस पोस्ट के वायरल होने के बाद एक डॉक्टर साइरिएक एबी फिलिप्स उर्फ ‘द लिवर डॉक्टर’ ने कमेंट करते हुए उनकी आलोचना की थी.

डॉक्टर के बाद बैडमिंटन प्लेयर ने जताई चिंता

एक्स सामंथा रुथ प्रभु की पोस्ट पर बात करते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला ने सवाल किया कि क्या सामंथा या उनके डॉक्टर उनकी सुझाई मेडिकल प्रोसेस से होने वाली किसी भी मौत की जिम्मेदारी लेंगे. ज्वाला ने कहा, "मेरा एक ही सवाल है उस सेलेब से जो बड़ी संख्या में लोगों को दवा लिख रही है जो उसे फॉलो कर रहे हैं... मैं समझती हूं कि उनका उद्देश्य मदद करना है... लेकिन... बस अगर... बस अगर नुस्खा काम नहीं करता और किसी की मौत हो जाती है... तो क्या आप भी जिम्मेदारी लेंगे? क्या जिस डॉक्टर को आपने टैग किया है, वह भी जिम्मेदारी लेगा.

This is sad and dangerous!!

