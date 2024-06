अक्षय कुमार या शाहरुख खान किसके साथ काम करना चाहती हैं Sania Mirza?

Sania Mirza to work with SRK and Akshay Kumar: सानिया मिर्जा हाल ही में कपिल शर्मा के शो में शामिल हुईं थीं जहां उन्होंने अपनी बायोपिक से जुड़े कई सवालो के जावाब दिए. उन्होंने बताया कि बायोपिक में अपने प्रेमी के किरदार में वो शाहरुख खान या अक्षय कुमार को देखना पसंद करेंगी.