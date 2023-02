Jawan: 'जवान' की शूटिंग में वयस्त हुए शाहरुख खान, क्या फिल्म तोड़ पाएगी 'पठान' का रिकॉर्ड?

नई दिल्ली: Jawan: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. चार साल बाद 'पठान' बन किंग खान के एक्शन अवतार को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. फिल्म पहले ही दिन से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. अब फैंस की निगाहें शाहरुख खान की 'जवान' पर टिकी हैं. एक्टर ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है और अब वह फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. हाल में ही अभिनेता की शूटिंग के दौरान की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

फोटो हुई लीक

सोशल मीडिया पर शाहरुख खान की तस्वीर सामने आई है. फोटो में शाहरुख एक बार फिर लंबे बालों में नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर मैली सी पट्टी बंधी हुई है. एटली की इस फिल्म की शूटिंग मुंबई में चल रही है. बादशाह की इस तस्वीर को देखने के बाद फैंस काफी खुश है और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एटली की भी अभिनेता को अलग अंदाज में पेश करने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं.

एक बाद एक फिल्म होगी रिलीज



शाहरुख खान ने चार साल बाद बड़े पर कमबैक कर लिया है. एक्टर की लगातार तीन फिल्में रिलीज होने को तैयार हैं. 'पठान' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है,तो 'जवान' की शूटिंग ने रफ्तार पकड़ ली हैं.

#SRK back on the sets of #Jawan today in his monster avatar pic.twitter.com/jre8fun2mo

— Harminder(@Harmindarboxoff) January 31, 2023