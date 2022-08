सोनाली फोगाट केस में बड़ा खुलासा, जबरन दिया गया था ड्रग जिससे खो बैठीं होश

नई दिल्ली: हाल ही में सोनाली फोगाट केस में एक नया टर्न आया है. गोवा IGP ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बयान जारी किया है कि गोवा में हुए सोनाली फोगाट निधन में एक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई. उस फुटेज में सोनाली सुधीर सांगवान और उसके एसोसिएट सुखविंदर सिंह के साथ एक क्लब में पार्टी कर रही थीं. तभी उनमें से एक ने जबरदस्ती सोनाली को एक लिक्विड दिया.

Goa | On the basis of CCTV footage,it was seen that alleged Sudhir Sangwan & his associate Sukhwinder Singh were partying with the deceased at a club. A video establishes that one of them forcefully made the victim consume a substance: IGP Omvir Singh Bishnoi (1/2)#SonaliPhogat pic.twitter.com/YovTGncaQP

