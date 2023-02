सेल्फी को लेकर सोनू निगम पर हुआ हमला, जमकर हुई धक्का-मुक्की

Sonu Nigam News: सोमवार देर शाम सिंगर सोनू निगम के साथ एक हादसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. मुंबई के चंबूर में एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान सनू निगम को ना केवल सीढ़ियों से धक्का दिया गया बल्कि उनके साथ आई टीम के साथ भी हाथापाई की गई. सोनू निगम के अनुसार ये सारा काम शिवसेना के विधायक प्रकाश फतरपेकर के बेटे स्वप्निल फतरपेकर का है. हादसे के बाद सोनू निगम को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

Singer Sonu Nigam who raised his voice about Azan Loudspeakers attacked by Janab Uddhav Thackeray MLA Prakash Phaterpekar and his goons in music event at Chembur. Sonu has been taken to the hospital nearby. pic.twitter.com/32eIPQtdyM

विधायक फतरपेकर के बेटे स्वप्निल ने सोनू निगम के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की. मना भी किया गया लेकिन वो नहीं माना. सोनू निगम की टीम ने जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो स्वप्निल और उसके समर्थकों ने सोनू निगम की टीम के साथ हाथापाई करना शुरू कर दी. फिर क्या सोनू निगम को जान बचाकर स्टेज छोड़कर भागना पड़ा.

After the concert, I was coming down from stage when a man Swapnil Prakash Phaterpekar held me. Then he pushed Hari & Rabbani who came to save me. Then I fell on steps. I filed a complaint so that people should think about forcefully taking selfies & causing scuffle: Sonu Nigam https://t.co/RVFONXeQ79 pic.twitter.com/JxtfCVIaQj

