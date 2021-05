ऐसा क्या हुआ कि सोनू सूद भी महसूस करने लगे लाचार? इस वजह से टूट गई हिम्मत

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) कोरोना काल में लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं. उनके नेक कामों की वजह से लोगों ने उन्हें मसीहा नाम दे दिया है. अब कोरोना की दूसरी लहर में भी पूरे जोश के साथ लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं. अभिनेता ने मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था करवाने से लेकर लोगों तक दवाइयां, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी बखूबी किया है.

सोनू सूद हुए निराश

इतनी कोशिशों के बाद भी कई मरीज ऐसे हो जिनकी जान बचाने में सोनू सूद नाकामयाब हो रहे हैं. अब इस वजह से सोनू सूद काफी निराश भी हो गए हैं. इस बात का दर्द अभिनेता ने अपने ट्वीट के जरिए बयां किया है, जो उनके चाहने वालों को भी भावुक कर रहा है.

सोनू ने किया ये ट्वीट

Losing a patient u have been trying to save, is nothing less than losing your own. It is so hard to face the family whose loved one u had promised to save. Today I lost a few. The families u were in touch with atleast 10 times a day will lose touch forever. Feel helpless.

— sonu sood (@SonuSood) May 23, 2021