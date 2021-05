Indian Idol 12: अब आदित्य नारायण हुए ट्रोल, शनमुख प्रिया को भी निकालने की उठी मांग

नई दिल्ली: छोटे पर्दे पर हमेशा जबरदस्त टीआरपी रेटिंग हासिल करने वाला सिंगिंग रियलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में फंसा हुआ है. काफी समय से शो की कंटेस्टेंट शनमुख प्रिया (Shanmukha Priya) को निकालने की मांग की जा रही है, जो अब फिर से तेज हो गई है. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वह चिल्लाती हैं.

शनमुख के गाया था ये गाना

#IndianIdol2021 #ShanmukhaPriya technically you never sing in any of your song. Only opening big mouth Pls eliminate her pic.twitter.com/gHG2ExqoB6

दरअसल, इस वीकेंड एपिसोड में शो में कुमार सानू, रूप कुमार राठौड़ और अनुराधा पौडवाल गेस्ट जज बनकर पहुंचे. यहां शनमुखा ने कुमार सानू द्वारा गाया सुपरहिट गाना 'हमको सिर्फ तुमसे प्यार है' गाया था. इसे उन्होंने आशीष कुलकर्णी के साथ मिलकर गाया. इस गाने में नदीम-श्रवण की जोड़ी ने म्यूजिक दिया था.

नहीं पसंद आ रही शनमुख की सिंगिंग

#IndianIdol2021 this girl ruined the show. She always shout , no singing. Over rated singer. Her singing is zero. Learn something from @SunidhiChauhan5 mam. Stay 1 week with mam . She will tell u how to sing. #IndianIdol2021 pic.twitter.com/AqN0GNKrk2

— Hemant Singh (@hemant_singh01) May 16, 2021