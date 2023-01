भाई आर्यन खान के बाद सुहाना खान की डेटिंग की तस्वीरें आई सामने, अमिताभ बच्चन के नाती संग की गईं स्पॉट

नई दिल्ली: बॉलीवुड में अफेयर, रिलेशनशिप, प्यार, धोखा और शादी ये 2023 की सबसे ट्रेंडिग टॉपिक रहने वाले हैं. साल की शुरुआत ही शादी की खबरों से हो रही हैं. ऐसे में आर्यन खान का नाम नोरा फतेही से जुड़ने के बाद शाहरुख खान की लाडली सुहाना को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं.

खबर है कि शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्या नंदा को डेट कर रही हैं. बता दें कि दोनों ही द आर्चीज में साथ काम करने वाले हैं. कपूर परिवार ने हाल ही में क्रिसमस पार्टी रखी जिसमें अगस्त्या नंदा और सुहाना खान को स्पॉट किया गया. अगस्त्या राज कपूर की बेटी ऋतु नंदा के पोते हैं.

All about last night!!! Gorgeous #SuhanaKhan spending quality time with her family friends! pic.twitter.com/YV0h0X0E8l

— Suhana Khan (@SuhanaKhanClub) December 31, 2022