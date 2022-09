Chup Box Office Collection Day 1: 'चुप' ने ओपनिंग डे पर कमाए इतने करोड़ रुपये, तोड़ा रणवीर-शाहिद का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'चुप: रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस साइकोथ्रिलर क्राइम फिल्म में साउथ एक्टर दुलकर सलमान और पूजा भट्ट भी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. आर बाल्कि के निर्देशन में बनी इस फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई है. फिल्म की दर्शकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

फिल्म ने पहले दिन कमाए 3.06 करोड़ रुपये

#Chup posts good numbers on Day 1, driven by low ticket rates [#NationalCinemaDay2022]... Occupancy / footfalls at metros were much better... Day 2 and 3 crucial, since ticket rates are back to normal pricing... Fri ₹ 3.06 cr. #India biz. pic.twitter.com/QkGYG3mVtX

taran adarsh (@taran_adarsh) September 24, 2022