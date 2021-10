क्या 'तारा' फिर जाएगा पाकिस्तान? सनी देओल के इस ट्वीट में मचाई हलचल

नई दिल्ली: साल 2001 में आई फिल्म ‘गदर: एक प्रेम कथा’ शायद ही किसी ने ना देखी हो. इस फिल्म में एक तरफ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दिखाया गया था, तो साथ ही सकीना और तारा की खूबसूरत लव स्टोरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म में सकीना के किरदार में अभिनेत्री अमीषा पटेल और तारा के किरदार में सनी देओल नजर आए थे. दोनों की जोड़ी ने धमाल मचा दिया था.

फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे सनी देओल

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) पिछले काफी वक्त से फिल्मों से दूर हैं. उनके फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब अभिनेता के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है. दरअसल, एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) ने अपनी अपकमिंग फिल्म की घोषणा कर दी है. उन्होंने ट्विटर पर आज सस्पेंस भरा धमाका किया है, जिसके बाद उनके फैंस काफी एक्साइडेट तो हैं ही लेकिन कन्फ्यूज भी हो रहे कि आखिर मामला क्या है.

सीन देओल के इस ट्वीट ने किया कन्फ्यूज

देओल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट अपनी आने वाली फिल्म की घोषणा की है. उन्होंने ट्विटर पर अपनी नई फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. इस पोस्टर पर '2' लिखा है. इसके साथ ही उस पोस्ट पर 'कथा जारी है' लिखा है. इस पोस्टर को शेयर करते हुए सनी ने लिखा, 'कल सुबह 11 बजे कुछ बहुत ही खास और मेरे दिल के करीब की घोषणा करने वाला हूं.'

Announcing Something very special and close to my heart tomorrow at 11 am.

Watch this space tomorrow. pic.twitter.com/AJiCFuNh7h

Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 14, 2021