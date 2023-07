Super Dancer Chapter 3: नाबालिक से किए अश्लील सवाल, कानूनी पचड़े में फंसा डांस शो

नई दिल्ली: रियलिटी टीवी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 3' (Super Dancer Chapter 3) अचानक सुर्खियों में आ गया है. शो इस कानूनी पचड़ों में फंसा नजर आ रहा है. दरअसल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने एक एपिसोड में आपत्तिजनक सामग्री टेलीकास्ट करने के लिए सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के खिलाफ नोटिस जारी किया है.

नाबालिक बच्चे से किए गए थे आपत्तिजनक सवाल

चैनल के इस कॉन्टेंट की शिकायत करते हुए आयोग की तरफ से अधिकारी शाइस्ता नकवी को लेटर लिखा गया है. इसमें इस एपिसोड को ही हटाने की मांग की गई है.

NCPCR has written to Sony Pictures Networks over a video on social media showing a clip from an episode of the children's dance show Super Dancer -Chapter 3 which aired on Sony Entertainment Television where judges were allegedly seen asking a minor "vulgar & sexually explicit"… pic.twitter.com/0w6KwEF6Ye

— ANI (@ANI) July 25, 2023