Dobaaraa BO Collection Day 1: फिर नहीं चला तापसी पन्नू का जादू, पहले ही दिन कई शोज हुए कैंसिल

नई दिल्ली: Dobaaraa BO Collection Day 1: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू बीते लंबे वक्त से अपनी फिल्म 'दोबारा' को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में फिल्म बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, लेकिन इस बार भी वह दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाईं. फिल्म को स्क्रीनिंग में बहुत पसंद किया गया और क्रिटिक्स ने भी फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं, लेकिन शुक्रवार को फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है.

सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है 'दोबारा'

तापसी पन्‍नू की फिल्‍म 'दोबारा' को पहले ही दिन बॉक्‍स ऑफिस पर खाली थ‍िएटर का दंश झेलना पड़ा है. हालात ऐसे थे कि फिल्‍म के कई शोज कैंसिल करने पड़े. सिनेमाघरों में ऑडियंस ऑक्‍यूपेंसी महज 2-3 परसेंट रही. अब फिल्म की कमाई के पहले दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं.

फिल्म ने कमाए कुल इतने लाख

फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले कुछ 72 लाख रुपये मिले हैं. 'दोबारा' स्पैनिश फिल्म ‘मिराज‘ की आधिकारिक रीमेक है.

#DoBaaraa opens to better numbers than expected... In fact, much better than #Taapsee's previous film #ShabaashMithu... Picked up at select premium multiplexes towards evening/night shows... Fri ₹ 72 lacs [370 screens]. #India biz. pic.twitter.com/qDypLKrvn8

taran adarsh (@taran_adarsh) August 20, 2022