Dobaaraa BO Collection Day 2: दूसरे दिन बढ़ी फिल्म 'दोबारा' की कमाई, इतना रहा कलेक्शन

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की मोस्ट अवेडेट फिल्म 'दोबारा' (Dobaaraa) बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फैंस बेसब्री से उनकी इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में तापसी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन इस बार भी वह दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर पाईं. इसी बीच फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं.

पहले दिन महज 72 लाख रुपये से खाता खोलने वाली फिल्म 'दोबारा' ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक परफॉर्म किया है.

#DoBaaraa witnesses growth on Day 2... A major chunk of its biz is coming from premium multiplexes... The 2-day total, however, is on the lower side... Needs to have miraculous growth on Day 3 to cover lost ground... Fri 72 lacs, Sat 1.02 cr. Total: ₹ 1.74 cr. #India biz. pic.twitter.com/PlbpNTKKnx

