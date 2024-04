Video: शाहरुख खान से मुलाकात को अमेरिकी राजदूत Eric Garcetti ने बताया यादगार, सामने आया मजेदार वीडियो

नई दिल्ली: Shahrukh Khan: शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री के वो बादशाह हैं, जिनका स्टारडम पूरी दुनिया में मशहूर है. किंग खान से मिलना, उनके साथ काम करना और उनसे घंटों बातें करना, लगभग हर फैन का सपना है. बिना किसी स्टार फैमिली से होने के बावजूद शाह रुख ने अपने लिए एक अम्पायर खड़ा किया है.

शाहरुख खान से मिले यूएस एनवॉय

शाह रुख खान से एक मुलाकात करना उनके हर चाहने वाले का सपना है. लोग न सिर्फ उनके ऑन-स्क्रीन चार्म को पसंद करते हैं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत पसंद करते हैं. हाल ही में यूएस एनवॉय एरिक गार्सेटी ने शाहरुख से मुलाकात की. यह मुलाकात एरिक गॉर्सेटी के लिए जितनी खास रही, उतनी ही कभी न भूलने वाला एक्सपीरियंस भी. एरिक ने शाहरुख से अपनी मुलाकात के बारे में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात की.

