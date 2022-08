सोशल मीडिया पर प्रकाश राज ने उठाई आवाज, तो यूजर बोले-'स्वरा भास्कर का मेल वर्जन'

नई दिल्ली: एक्टर और पॉलिटिशियन प्रकाश राज (Prakash Raj) को हाल ही में स्वरा भास्कर का मेल वर्जन कहा गया. दरअसल प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और उनकी फैमिली को डिफेंड किया था. बता दें कि स्वरा भास्कर ट्विटर पर हर मुद्दे पर जमकर अपनी राय रखती हैं. जब प्रकाश राज को यूजर ट्रोल किया तो स्वरा भास्कर ने उसपर अपना रिएक्शन भी दिया.

प्रकाश राज ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था कि 'कैसे कोई शाहरुख और उसकी फैमिली को ऐसे प्रताड़ित कर सकता है. जब वो दशकों से देश को अपने काम से प्यार और खुशी दे रहा है.' इस पर एक यूजर ने कमेंट कर दिया कि 'भले तुम्हें नजर आए या न आए लेकिन ये ट्वीट एक कौड़ी का भी नहीं है. तुम स्वरा भास्कर के मेल वर्जन हो.'

I am HONOURED to be called as the male version of @ReallySwara … who’s version are you #justasking https://t.co/kcMx1y6dg6

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 25, 2022