Vaibhavi Upadhyaya Died: एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय के निधन से शोक में डूबी इंडस्ट्री, जानिए कैसे हुआ सड़क हादसा

TV Actress Vaibhavi Upadhyaya Died: जाने माने सीरियल 'साराभाई वर्सेज साराभाई' फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय का निधन हो गया है. एक सड़क हादसे में एक्ट्रेस की ने अपनी जान गवां दी. वैभवी के मौत की खबर से हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई. पूरा इंडस्ट्री शोक में डूब गया है. अचानक वैभवी के निधन ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

सड़क हादसे में वैभवी उपाध्याय का हुआ निधन

मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक्ट्रेस वैभवी ने एक सड़क हादसे में अपनी जान गवां दी. अपने मंगेतर के साथ वैभवी उपाध्याय कार में ट्रैवल कर रही थीं, एक टर्न पर गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया और ये हादसा हो गया. हादसे में वैभवी की मौत खबर सामने आई और हर किसी को गहरा झटका लगा.

टीवी इंडस्ट्री के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है. वैभवी की मौत से टीवी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली को गहरा झटका लगा है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वैभवी की फोटो शेयर किया और अपना दर्द बयां किया है. रुपाली ने लिखा 'Gone to soon Vaibhavi...' रुपाली ने वैभवी का एक रील भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस खबर पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा है.

अपनी खुशमिजाजी के लिए मशहूर थीं वैभवी

एक्ट्रेस के अलावा इंडस्ट्री के कई दिग्गज वैभवी के निधन को लेकर दुख जता रहे हैं. हमेशा अपनी हंसी और मुस्कान से लोगों का दिल जीतन वाली एक्ट्रेस वैभवी ने दुनिया से अलविदा कहकर लोगों को अचानक एक बड़ा झटका दिया. वो हमेशा ही अपनी खुशमिजाज अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं. उनकी मौत ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया.

वैसे तो वैभवी कई टीवी शोज में काम कर चुकी हैं, लेकिन 'साराभाई वर्सेज साराभाई' सीरियल से उन्हें बड़ी पहचान मिली. इस शो में उनका नाम जैस्मिन था. लोगों ने उनकी एक्टिंग और किरदार को खूब सराहा था. उन्होंने दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक में भी काम किया था.

