नहीं थम रही विजय बाबू की मुश्किलें, यौन उत्पीड़न के मामले में जांच अधिकारियों के सामने हुए पेश

नई दिल्ली: साउथ सुपरस्टार और निर्माता विजय बाबू पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में बने हुए हैं. यौन उत्पीड़न मामले में उनकी मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही. पिछले दिनों केरल हाईकोट से विजय को अग्रिम जमानत मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होना पड़ रहा है. हाल ही में विजय बाबू एक बार फिर से यौन उत्पीड़न के मामले में जांच अधिकारियों के सामने पेश हुए.

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को एक एक्ट्रेस ने वियज बाबू के खिलाफ यौन शोषण का संगीन आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता आज यानी 27 जून को एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस स्टेशन में पेश हुए. वहां मौजूद अधिकारियों ने उनसे कई सवाल-जवाब किए.

पुलिस स्टेशन से विजय की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें विजय बाबू अधिकारियों के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Kerala | Actor-producer Vijay Babu appeared before probe officials for the sexual assault case registered against him. He has appeared in the Ernakulam Town South Police station.

Earlier Kerala High Court granted anticipatory bail to him in the case. pic.twitter.com/ahKOqPKtg4

