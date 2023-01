The Kashmir Files: बड़े पर्दे पर दोबारा रिलीज को तैयार 'द कश्मीर फाइल्स', जानें कब और कहां हो रही है रिलीज

नई दिल्ली: The Kashmir Files Re-release: विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने 2022 में 'द कश्मीर फाइल्स' को रिलीज कर खूब सुर्खियां बटोरी थी. यह 2022 की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक बन गई थी. आम लोगों से लेकर राजनेताओं तकने फिल्म को लेकर अपनी-अपनी साझा की थी. अब एक बार फिर फिल्म के निर्देशक ने फैंस को फिल्म से जुड़ी एक खुशखबरी दी है. इस फिल्म को दर्शकों के लिए 19 जनवरी को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

बॉलीवुड फिल्म The Kashmir Files 19 जनवरी को दोबारा रिलीज की जा रही है. 19 जनवरी बेहद खास दिन है, क्योंकि इस दिन को कश्मीरी हिंदू नरसंहार दिवस (Kashmiri Hindu Genocide Day) के रूप में याद किया जाता है. फिल्ममेकर ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फिल्म के दोबारा रिलीज होने की जानकारी दी है.

विवेक अग्निहोत्री ने किया ट्वीट

फिल्म के पोस्टर की फोटो शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा- "द कश्मीर फाइल्स 19 जनवरी - कश्मीरी हिंदू नरसंहार दिवस पर फिर से रिलीज हो रही है. यह पहली बार है जब कोई फिल्म साल में दो बार रिलीज हो रही है.

ANNOUNCEMENT: #TheKashmirFiles is re-releasing on 19th January - The Kashmiri Hindu Genocide Day. This is the first time ever a film is releasing twice in a year. If you missed watching it on BIG SCREEN, book your tickets NOW. https://t.co/LP0NKokbaehttps://t.co/J7s03w8P31 pic.twitter.com/TNxhq0L68V

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 18, 2023