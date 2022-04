The Kashmir Files: थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद अब OTT पर दस्तक देगी फिल्म, इस दिन होगी रिलीज

विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धुंधाधार कमाई थी. ऐसे में लोग काफी लंबे वक्त से फिल्म का ओटीटी (The Kashmir Files on Zee5) पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे. आखिरकार ये इंतजार अब खत्म हो चुका है.